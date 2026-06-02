به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس گفت:سد نرگسی کازرون حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و طی سالهای اخیر علیرغم همه موانع و مشکلات کار متوقف نشده است.
سیاوش بدری با قدردانی از همکاری فرماندار کازرون برای اجرای برنامه تملک اراضی حریم و بسر سد نرگسی، گفت: بخشی از کار این پروژه باقیمانده است که امیدواریم با تامین اعتبارات مورد نیاز، در سریعترین زمان ممکن اجرا و تکمیل شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس با اشاره به اهمیت سد نرگسی ابراز امیدواری کرد در آیندهای نزدیک توسط یکی از مفامات ملی بطور رسمی افتتاح شود.