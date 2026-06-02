مجازاتهای جایگزین حبس برای جرایم سبک و غیرعمد، به جای زندان در مسیر تعمیر، تجهیز و نوسازی مدارس به کار گرفته شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مجازاتهای جایگزین، چهره مدارس زنجان را نو کرد.
طرحی که با هدف توسعه فضاهای آموزشی و به همت دستگاه قضایی برای نخستین بار در کشور اجرا میشود و تاکنون ۵۰ مدرسه در استان از خدمات آن بهرهمند شدهاند.