به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مجازات‌های جایگزین، چهره مدارس زنجان را نو کرد.

در اقدامی نوآورانه در استان زنجان، مجازات‌های جایگزین حبس برای جرایم سبک و غیرعمد، به جای زندان در مسیر تعمیر، تجهیز و نوسازی مدارس به کار گرفته شده است.

طرحی که با هدف توسعه فضا‌های آموزشی و به همت دستگاه قضایی برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود و تاکنون ۵۰ مدرسه در استان از خدمات آن بهره‌مند شده‌اند.