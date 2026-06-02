صنعت نفت آبادان دیدار حساس مقابل مس شهر بابک را با ۲ گل خورده، باخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، تیم‌های فوتبال صنعت‌نفت آبادان و مس شهر بابک در هفته بیست‌وهفتم لیگ دسته اول فوتبال، امروز سه‌شنبه به مصاف هم رفتند؛ دیداری که هر ۲ تیم برای صعود به لیگ برتر، راهی جز پیروزی در آن نداشتند.

این دیدار در هفته بیست‌وهفتم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال در حالی انجام شد که صنعت‌نفت آبادان میهمان دیگر تیم مدعی، مس شهر بابک بود؛

صنعت‌نفت آبادان که سه هفته پرچالش را پشت سر گذاشته بود، در بازی گذشته توانست سه امتیاز سرنوشت‌ساز را کسب کند تا فاصله خود با تیم‌های بالای جدول بیشتر نشود و با تفکرات و برنامه‌ای خاص به شهر بابک رفت تا بار دیگر دل هواداران خود را به دست بیاورد.

اما طلایی پوشان در نیمه اول این دیدار نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند و شهر بابک ۴۵ دقیقه اول را با دو گل بر صنعت نفت آبادان فائق آمد.

در نیمه دوم هم نفتی‌ها نتوانستند دروازه حریف را باز کنند اما با همان نتیجه ۲ ، هیچ به نفع حریف به رختکن رفتند.

گل های این دیدار در دقایق ۳۱ و ۳۶ برای مس شهر بابک رقم خورد.