به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار محمدجعفر اسدی معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) در گفت‌وگویی، در واکنش به ادعاهای اخیر محافل رسانه‌ای غربی و مقامات آمریکایی مبنی بر آسیب‌پذیری توان دفاعی ایران، اظهار داشت: ما بارها گفته‌ایم که هنوز همه برگ‌های برنده خود را رو نکرده‌ایم و برگ‌های زیادی وجود دارد که اگر لازم شود، از آن‌ها استفاده خواهیم کرد.

سردار اسدی در تشریح وضعیت صنعت دفاعی کشور، عنوان کرد: در طول جنگ اخیر، طبیعتاً صنعت دفاعی آسیب‌هایی دیده است، اما به لطف خدا، مکان‌هایی که اکنون از آن‌ها برای تولید تجهیزات نظامی و پشتیبانی از نیروهای مسلح استفاده می‌کنیم، کاملاً از دید دشمن مخفی است و آن‌ها هیچ خبری از محل آن ندارند؛ لذا وضعیت ما در زمینه تولیدات دفاعی، قابل قبول است.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص)، مردم را مهم‌ترین پشتوانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دانست و تأکید کرد: نیروهای مسلح ما نیازی به بمب اتم ندارند و سلاح برتر و یا بمب اتم ما همین «مردم» هستند که بیش از ۹۰ شب در خیابان‌ها و میادین حاضر شده‌اند.

وی با اشاره به تهدیدهای ناتو و متحدان غربی گفت: از ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تاکنون، آمریکا و هم‌پیمانانش از جمله پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در عرصه مقابله با انقلاب حضور داشته‌اند؛ اما حتی در دوران جنگ هشت‌ساله که شوروی سابق هم حضور داشت، نتوانستند کاری از پیش ببرند و اکنون هم اگر اقدامی علیه ایران اسلامی انجام دهند با شکست مواجه خواهند شد.

سردار اسدی با یادآوری تهدید یکی از مقامات غربی مبنی بر بازگرداندن ایران به عصر حجر، تصریح کرد: پیام ما این است که حتی اگر هیچ چیز نداشته باشیم، با سنگ به جنگ آمریکا می‌رویم؛ زیرا ما اهل تسلیم‌شدن در مقابل آمریکا نیستیم.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) با هشدار نسبت به محاسبات غلط دشمن آمریکایی-صهیونی و همپیمانانشان، تأکید کرد: آمریکا فقط خواهان تسلیم کامل ما است و ملت ایران هم هرگز تسلیم نخواهد شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه مذاکره با آمریکا مشکلات معیشتی را حل نمی‌کند، خاطرنشان کرد: وقتی تسلیم در کار نیست، جنگ در پیش است؛ بنابراین ما منتظریم و مشکلی با جنگ نداریم؛ لذا اگر ناتو هم در این عرصه حاضر شود، ما هیچ‌گونه نگرانی نداریم.