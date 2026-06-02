بوستان مهر مالیات شهر حمیدیا با هدف توسعه فضای سبز، افزایش سرانه تفریحی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بوستان مهر مالیات شهر حمیدیا با حضور مسئولان استانی و شهری به بهره‌برداری رسید؛ طرحی، عمرانی و خدماتی که با هدف توسعه فضای سبز، افزایش سرانه تفریحی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان اجرا شده است.شهردار حمیدیا در آیین افتتاح این بوستان گفت: امروز شاهد افتتاح بوستان مهر مالیات در یکی از مناطق پرتراکم شهر هستیم. این بوستان در زمینی به مساحت ۸ هزار متر مربع احداث شده و برای اجرای آن بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

الله‌وردی افزود: این اعتبار در بخش‌های عمرانی، فضای سبز، مبلمان شهری و تجهیزات مورد نیاز پارک هزینه شده و تلاش شده مجموعه‌ای مناسب و استاندارد برای استفاده شهروندان فراهم شود.

وی با بیان اینکه این بوستان با بهترین شکل ممکن طراحی و اجرا شده است، اظهار داشت: جوانان، کودکان و خانواده‌های این منطقه می‌توانند از امکانات مجموعه بهره‌مند شوند و فضای مناسبی برای دورهمی‌های خانوادگی، تفریح و گذران اوقات فراغت در اختیار داشته باشند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری یزد نیز در این مراسم با اشاره به نام‌گذاری این طرح به عنوان «بوستان مهر مالیات» گفت: اجرای بخش عمده طرح‌های عمرانی شهرداری‌ها از محل مالیات پرداختی شهروندان صورت می‌گیرد و این نام‌گذاری یادآور نقش مهم مردم در توسعه و آبادانی شهر‌ها است.

عباسی افزود: این بوستان با همت شورای اسلامی شهر و شهرداری حمیدیا در منطقه‌ای با تراکم جمعیتی بالا احداث شده و می‌تواند نقش مهمی در افزایش رفاه و نشاط اجتماعی شهروندان ایفا کند.

وی ادامه داد: این طرح دومین طرح عمرانی است که طی دو هفته اخیر در شهر حمیدیا به بهره‌برداری می‌رسد و نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های عمرانی و خدماتی شهرداری در مسیر توسعه شهری است.

مرداسی مدیرکل امور مالیاتی استان یزد نیز با اشاره به نقش مالیات در اجرای طرح‌های عمرانی گفت: مالیات پرداختی شهروندان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین اعتبار پروژه‌های عمومی و زیرساختی است و بهره‌برداری از این بوستان نمونه‌ای از بازگشت این منابع به مردم در قالب خدمات شهری و فضا‌های عمومی است.

بوستان مهر مالیات با برخورداری از فضای سبز، مسیر‌های پیاده‌روی، مبلمان شهری، امکانات رفاهی و فضا‌های تفریحی، به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص شهری حمیدیا در اختیار شهروندان قرار گرفته است.