به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: مطابق داده‌های استخراج شده از سامانه‌های ترددشمار برخط، در دو ماه گذشته، در مجموع ۵۴ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۷۶۵ تردد در کل محور‌های استان خوزستان به ثبت رسیده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه، نشان‌دهنده کاهش ۱۶ درصدی است.

محسن حق‌نیا با اشاره به سهم ناوگان سنگین در جاده‌های استان افزود: در بخش تردد خودرو‌های سنگین نیز شاهد ثبت ۸ میلیون و ۶۴ هزار و ۴۷۳ مورد عبور و مرور بودیم. این شاخص نیز نسبت به دوره گذشته که رقمی بالغ بر ۹ میلیون و ۲۲۴ هزار مورد بود، با کاهش ۱۲ درصدی همراه شده است.

او ادامه داد: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته، سه محور خرمشهر – آبادان، آبادان – خرمشهر و ماهشهر - بندر امام خمینی (ره) بیشترین حجم تردد را به خود اختصاص داده‌اند.