به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، این مسابقات یکی از مراحل مهم رکوردگیری و ارزیابی برای انتخاب نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن به شمار می‌رود.

در این رقابت‌ها بیش از ۱۰۰ ورزشکار در مسابقات حضور یافتند و در مواد ۲۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۵۰۰ متر، ۸۰۰ متر، یک‌هزار و ۵۰۰ متر، ۳۰۰۰ متر و پرتاب دیسک با یکدیگر رقابت کردند. برترین‌های این مسابقات به اردو‌های تیم ملی دعوت می‌شوند؛ اردو‌هایی که از ۱۸ ماه پیش در شهر‌های تهران و مشهد در حال برگزاری است.