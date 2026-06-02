برگزاری مسابقات کشوری دوومیدانی به میزبانی البرز
دومین مرحله مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ کشور به میزبانی ورزشگاه شریعتی کرج و با حضور بیش از ۱۰۰ ورزشکار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
این مسابقات یکی از مراحل مهم رکوردگیری و ارزیابی برای انتخاب نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن به شمار میرود.
در این رقابتها بیش از ۱۰۰ ورزشکار در مسابقات حضور یافتند و در مواد ۲۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۵۰۰ متر، ۸۰۰ متر، یکهزار و ۵۰۰ متر، ۳۰۰۰ متر و پرتاب دیسک با یکدیگر رقابت کردند. برترینهای این مسابقات به اردوهای تیم ملی دعوت میشوند؛ اردوهایی که از ۱۸ ماه پیش در شهرهای تهران و مشهد در حال برگزاری است.