وزیر امور خارجه ایران در دیدار با رئیس دفتر حفاظت منافع ایران بر تقویت رایزنیهای دوجانبه با مصر تأکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مجتبی فردوسیپور رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر، گزارشی از آخرین وضعیت روابط دوجانبه تهران و قاهره، روند تعاملات سیاسی و همکاریهای در حال گسترش میان دو کشور ارائه کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به تقویت روابط دو کشور در سالهای اخیر، رایزنیهای دوجانبه را برای توسعه روابط و تقویت صلح و ثبات منطقهای مهم دانست و با تأکید بر جایگاه دو کشور در جهان اسلام، بر بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای تقویت همکاریها در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تأکید کرد.