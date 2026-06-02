به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر روابط‌عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان گفت: این تور گردشگری با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روستای گردشگری دَرَک Darak Village، نامزد ثبت در فهرست بهترین دهکده‌های گردشگری جهان در سال ۲۰۲۶، به همت این اداره‌کل و با مشارکت مؤسسه فرهنگی آوندیار شده است.

سید مجتبی طباطبایی زاده گفت: در این برنامه چهار روزه، شرکت‌کنندگان از استان‌های تهران، فارس، اصفهان و سیستان و بلوچستان هستند که ضمن بازدید از جاذبه‌های طبیعی و خدادادی روستای دَرَک، با ظرفیت‌های فرهنگی، آیینی، موسیقی محلی، صنایع‌دستی، خوراک بومی، سبک زندگی جامعه محلی و جلوه‌های منحصر‌به‌فرد این روستای ساحلی آشنا خواهند شد.

وی افزود: معرفی صحیح ظرفیت‌های روستای دَرَک و مشارکت جامعه محلی در فرآیند توسعه گردشگری، از مهم‌ترین مؤلفه‌های موفقیت این روستا در مسیر ثبت جهانی و تبدیل شدن بیشتر به یکی از مقاصد شاخص و پربازدید گردشگری کشور است که در این تور به دنبال محقق ساختن این مولفه‌ها هستیم.