پلیس بوکان در تازهترین عملیات مبارزه با مواد مخدر، ۴۶ معتاد متجاهر و ۳ توزیعکننده را دستگیر و بیش از ۳.۷ کیلوگرم مواد مخدر به همراه خودروهای متعلق به آنها را توقیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سرهنگ موسی بهاری، فرمانده انتظامی شهرستان بوکان از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و دستگیری ۴۶ معتاد متجاهر خبر داد و گفت: تیمهای ویژه مبارزه با مواد مخدر شهرستان طی عملیاتهای پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری ۳ نفر توزیعکننده و کشف بیش از ۳۷۰۰ گرم انواع مواد مخدر شدند.
سرهنگ بهاری با اشاره به توقیف دو دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه موتورسیکلت متعلق به توزیعکنندگان مواد مخدر خاطرنشان کرد: از متهمان مقادیری ادوات توزین و مصرف مواد مخدر نیز کشف شده است.
فرمانده انتظامی بوکان در پایان با تأکید بر تداوم اقدامات مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: پلیس قاطعانه با اخلالگران امنیت جامعه، بهویژه سوداگران مرگ، برخورد خواهد کرد.