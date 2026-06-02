نمایش «فرزند انقلاب» هر روز ساعت ۱۱ از رادیو نمایش پخش و ساعت‌های ۱۵:۳۰ و ۲۳ نیز تکرار می‌شود.

نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، زندگی و مبارزات شهید حاج مهدی عراقی و نقش وی در تداوم نهضت امام خمینی (ره) از سال ۱۳۴۲ تا انقلاب اسلامی موضوع این نمایش است

مجموعه «سال‌های برف و بنفشه» هر روز ساعت ۱۷ از شبکه چهار پخش می‌شود.

این مجموعه به کارگردانی سعید سلطانی داستان مهندسی است که پس از بازگشت به ایران به صف مبارزان قیام ۱۵ خرداد می‌پیوندد.

شبکه مستند مجموعه «کمدین» را جمعه تا سه‌شنبه هر هفته ساعت ۲۰:۰۰ پخش می‌کند.

زندگی هنرمندان طنزپرداز ایرانی که دارای معلولیت هستند موضوع این مجموعه است.

فیلم سینمایی «حسابدار ۲» به زودی از شبکه سه پخش می‌شود.

این فیلم درباره بازرسی است که برای پیدا کردن مادر و پسری که گرفتار قاچاقچیان انسان شده‌اند تلاش می‌کنند.