پخش زنده
امروز: -
بیمارستان جدید انستیتو کانسر ایران با برخورداری از بیش از ۶۱۰ تخت بستری جایگزین ساختمان قدیمی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ساختمان جدید بیمارستان انستیتو کانسر ایران، صبح امروز با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد. این مرکز به عنوان قطب علمی پیشگیری، تشخیص و درمان انواع سرطانها در کشور، با زیربنای ۶۰ هزار متر مربع و در ۱۸ طبقه احداث شده و ارزش پروژه ساخت آن حدود ۱۲ همت برآورد میشود.
عبدالرحمن رستمیان، رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در آیین افتتاح این مرکز درمانی، اظهار کرد: پیش از این خدمات درمانی در ساختمان قدیمی انستیتو کانسر ارائه میشد و تاکنون هزاران بیمار نجات یافته و به آغوش خانواده بازگشتند و اکنون این بیمارستان در ساختمان جدید راهاندازی شده که یک بیمارستان ارتقادهنده سلامت است.
وی با بیان اینکه دخانیات عامل ۳۵ درصد بار سرطانهای کشور است و بیمارستان امام خمینی به سوی بیمارستان بدون دخانیات حرکت میکند، افزود: با افتتاح این ساختمان جدید، فرصت برای بهبود وضعیت بستری بیماران بیش از پیش فراهم میشود و همچنین با کمک خیرین توانستهایم این خدمات را ارتقا دهیم.
وی ادامه داد: سرطان پرهزینهترین بیماری است و باید در کنار بیماران باشیم. در این زمینه خیرین کمک بسیار زیادی کردند.
رستمیان تصریح کرد: بیمارستان جدید انستیتو کانسر ایران با برخورداری از بیش از ۶۱۰ تخت بستری، ۱۹ اتاق عمل و تجهیزات و فناوریهای پیشرفته تشخیصی و درمانی، نقش مهمی در توسعه خدمات تخصصی و فوقتخصصی سرطان و ارتقای ظرفیت درمان بیماران سرطانی در کشور ایفا خواهد کرد. این پروژه یکی از مهمترین طرحهای حوزه سلامت کشور در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان به شمار میرود و بهرهبرداری از آن گام مؤثری در توسعه زیرساختهای درمانی و ارتقای خدمات تخصصی سرطان خواهد بود.
سید رضا رئیسکرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در ادامه این مراسم اظهار کرد: خیرین به کمک افتتاح این بیمارستان آمدند و این بیمارستان با ۵۶۳ تخت بستری، ۱۰۳ تخت ویژه، ۱۲ تخت اورژانس، ۱۹ اتاق عمل و دستگاه سایبرنایف که اولین دستگاه پیشرفته سرطان در مرکز دولتی است در ۱۸ طبقه در زمانی کمتر از ۶ سال افتتاح شد.
وی افزود: در ایامی که پیگیر تجهیز و تکمیل این ساختمان بودیم دو جنگ تحمیلی رخ داد و علیرغم تورم و مشکلات دیگری که در افتتاح و تجهیز بیمارستان وجود داشت با کمک خیرین توانستیم این ساختمان را افتتاح کنیم. در ادامه نیز با کمک سازمان امور اداری استخدامی مراحل پذیرش نیرو نیز آغاز شده و بهزودی نیروها استخدام خواهند شد و سایر بخشهای بیمارستان نیز به زمره خدمترسانی اضافه میشوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: این بیمارستان تمامی انواع سرطانها را در کودکان و بزرگسالان درمان خواهد کرد و بهترین و مجربترین متخصصین در این مرکز حضور دارند و با افتتاح بخشهای جدید، آموزش و پژوهش بیشتری در حوزه سرطان انجام خواهد شد. با کمک خیرین نیز آزمایشگاه ملی سلتراپی ساخته شده و تجهیزات آن در مسیر خریداری است و از ابتدای پیشگیری تا انتهای درمانهای پیشرفته را در این مرکز خواهیم داشت.
رئیسکرمی خاطرنشان کرد: ساختمان قدیمی به عنوان یک مرکز آموزشی و پژوهشی حفظ میشود و به حوزه پیشگیری ورود میکنیم و به عنوان قطب علمی و مرکز سرطان کشور، در خدمت همه بیماران خواهیم بود.