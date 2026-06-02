پخش زنده
امروز: -
مراکز خرید تضمینی گندم در میامی از نیمه خرداد برای دریافت محصول کشاورزان این شهرستان دایر است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محسن خداداد رئیس تعاونی شهرستان میامی گفت: خرید گندم در این شهرستان در ۵ نقطه اصلی و ۲ نقطه فرعی و در بازه زمانی ۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ انجام میشود
در طول فصل برداشت گندم مراکز خرید در دهستان های فرومد ،نردین و ری آباد ، رضوان ، حسین آباد کالپوش و دشت شاد و میامی فعال است .
کار برداشت گندم در شهرستان میامی با توجه به وضعیت جوی از اواسط خرداد ماه آغاز و تا اواسط شهریور ادامه دارد