به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محسن خداداد رئیس تعاونی شهرستان میامی گفت: خرید گندم در این شهرستان در ۵ نقطه اصلی و ۲ نقطه فرعی و در بازه زمانی ۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ انجام می‌شود

در طول فصل برداشت گندم مراکز خرید در دهستان های فرومد ،نردین و ری آباد ، رضوان ، حسین آباد کالپوش و دشت شاد و میامی فعال است .

کار برداشت گندم در شهرستان میامی با توجه به وضعیت جوی از اواسط خرداد ماه آغاز و تا اواسط شهریور ادامه دارد