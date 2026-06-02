حاجیه «خانم گل دلدار» مادر شهید جاویدالاًثر شجاع نوبهار در سن ۸۵ سالگی در روستای فشتام سنگر دار فانی وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حاجیه «خانم گل دلدار» مادر شهید جاویدالاًثر شجاع نوبهار در سن ۸۵ سالگی بر اثر بیماری در روستای فشتام سنگر دار فانی وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر این مادر شهید، در جوار بقعه آقا سید ابراهیم و آقا سید زکی فشتام سنگر به خاک سپرده شد.

شهید جاویدالاًثر شجاع نوبهار سال ۶۷ در منطقه عملیاتی کوشک به شهادت رسید و پیکرش به وطن بازنگشت.