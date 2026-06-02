ویزیت ۶۴ هزار نفر در طرح پزشک خانواده در ساوجبلاغ البرز
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: در هشت ماهه گذشته با مشارکت ۱۳ مرکز خدمات جامع سلامت در شهرستان ساوجبلاغ به عنوان پایلوت طرح کشوری پزشک خانواده، ۶۴ هزار و ۵۷۲ مورد ویزیت توسط پزشکان خانواده انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
شهرام صیادی گفت: عملیات اجرایی طرح پزشک خانواده از مهرماه سال گذشته کلید خورد و بر چهار رکن اساسی «ارتقای دسترسی عادلانه به خدمات»، «تقویت مراقبتهای اولیه و غربالگری»، «ساماندهی مراجعات تخصصی» و در نهایت «کاهش شاخص پرداخت از جیب خانوارها» استوار است.
وی با تبیین نقش محوری پزشک خانواده به عنوان نقطه آغازین زنجیره خدمت افزود: در این الگو، وضعیت سلامت شهروندان بهصورت مستمر پایش شده و از مداخلات پزشکی غیرضروری و مراجعات پراکنده به سطوح تخصصی پیشگیری میشود. در صورت نیاز به خدمات پیچیدهتر، فرآیند ارجاع به متخصصین بهصورت هوشمند و برنامهریزی شده صورت میگیرد تا ضمن ارتقای کیفیت بالینی، از اتلاف منابع و زمان بیماران جلوگیری شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: در بازه زمانی هشت ماهه (مهر ۱۴۰۴ لغایت اردیبهشت ۱۴۰۵)، با مشارکت ۱۳ مرکز خدمات جامع سلامت در شهرستان ساوجبلاغ، ۶۴ هزار و ۵۷۲ مورد ویزیت توسط پزشکان خانواده انجام شده و ۳۷۶۶ بیمار نیز در قالب نظام یکپارچه ارجاع به سطوح بالاتر درمانی معرفی شدهاند. همچنین در این مدت، ۱۲۳۶ نوبت تخصصی اخذ و ۳۹۶ مورد ویزیت سطح دو توسط پزشکان متخصص ارائه شده است.
صیادی خاطرنشان کرد: ورود به چرخه سلامت از طریق پزشک خانواده، فرآیند تشخیص و درمان را از حالتی تصادفی به ساختاری سیستماتیک و اقتصادی تبدیل میکند. این رویکرد علاوه بر ارتقای استانداردهای درمانی، نقش بهسزایی در مدیریت بهینه زمان و حذف ترددهای غیرضروری میان مراکز درمانی ایفا مینماید.
وی درباره دستورالعمل بهرهمندی از این طرح تصریح کرد: شهروندان میتوانند با مراجعه به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت محل سکونت خود، تحت پوشش مراقبتهای اولیه قرار گیرند. در صورت نیاز به خدمات تخصصی، تمام مراحل نوبتگیری و هماهنگی با سطوح ثانویه توسط تیم سلامت مرکز بهداشت انجام میپذیرد تا مراجعین بدون سردرگمی و در کوتاهترین زمان ممکن، خدمت مورد نیاز را دریافت کنند.