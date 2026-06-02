حماسه «برنو به دستان» برگ زرینی در تاریخ رسانهای استان
مدیرکل صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمدگفت:حماسه بزرگ «برنو به دستان» مردم استان در مبارزه با هلیکوپترها و هواپیمای سی ۱۳۰ آمریکایی، غیرت و سلحشوری لرهای کهگیلویه و بویراحمدی را در تاریخ ماندگار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهکیلویه و بویراحمد،سید شهریار گنجی در اجتماع باشکوه مردم شهرستان لنده در میدان انقلاب، با اشاره به نقشآفرینی رسانهای استان، از کسب رتبه نخست کشوری در پوشش اجتماعات مردمی و تبدیلشدن شبکه استانی دنا به پرمخاطبترین شبکه تلویزیونی جهان خبر داد. مدیرکل صداوسیمای استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: این موفقیت را مرهون حضور پرشور مردم و تلاش شبانهروزی همکاران رسانهای دانست و افزود: به برکت حضور مردم و تلاش همکاران رسانهای، صداوسیمای استان کهگیلویه و بویراحمد موفق شد رتبه نخست کشور را در پوشش اجتماعات مردمی کسب کند و شبکه استانی دنا نیز در این مدت به پرمخاطبترین شبکه تلویزیونی جهان تبدیل شد که این برگ زرینی در تاریخ رسانهای استان است. وی در ادامه با یادآوری «حماسه برنو به دستان»، به نقش تاریخی مردم استان در مقابله با بالگردهای متجاوز آمریکایی اشاره کرد و گفت: حماسه بزرگ مردم استان در مبارزه با هلیکوپترها و هواپیمای سی ۱۳۰ آمریکایی، غیرت و سلحشوری لرهای کهگیلویه و بویراحمدی را در تاریخ ماندگار کرد؛ بهطوریکه حتی وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد در منطقه کهگیلویه و بویراحمد، عشایر با سلاحهای کوچک خود به سمت هواپیما و هلیکوپترها تیراندازی کردند و این تیرها بهتمامی بدنه هلیکوپترها و هواپیمای سی ۱۳۰ اصابت داشت. مدیرکل صداوسیمای استان، حضور آگاهانه و مستمر مردم در خیابانها را نشانه ایمان و اشتیاق آنان برای دفاع از کشور و پاسداشت ارزشهای انقلاب توصیف کرد و افزود: این خروش ملی، پیامی روشن به اردوگاه استکبار دارد که ایران، مستحکمتر از گذشته در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی در حال پیشروی است. گنجی با تأکید بر نقش نبردهای نامتقارن و ظرفیتهای بومی دفاعی کشور، تصریح کرد: نبردهای نامتقارن و ظرفیتهای بومی دفاعی ایران توانسته معادلات نظامی را تغییر دهد و نیروهای مسلح کشور آمادگی کامل برای مدیریت هرگونه سناریوی احتمالی را دارند. وی همچنین به نقشمحوری زنان در این حماسهسازی اشاره کرد و گفت: زن رکن اصلی خانواده است و در طول این سه ماه، این زنان غیرتمند ایرانی و هم استانی بودند که همواره پای ثابت اجتماعات شبانه بودند و این غیرت و حماسه زنان را باید ستود. گنجی در پایان از زحمات همه دستاندرکاران تشکر کرد و افزود: صمیمانه از زحمات و تلاشهای همه کسانی که برای به نمایش گذاشتن عزت و اقتدار ملی در این سه ماه شبانهروز تلاش کردند، از پوشش خبری خوب اصحاب رسانه در بهتصویرکشیدن حماسه حضور مردم، و همراهی شبانهروزی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در تأمین فراگیر امنیت مردم در این نود و سه شب، قدردانی میکنم.