مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران از انعقاد قرارداد ۲۰ میلیارد تومانی برای ایمنسازی محور بلده و بهسازی ۱۰ کیلومتر از این مسیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمدنژاد گفت: در راستای اجرای منویات مقام عالی دولت در استان و با هدف کاهش تصادفات و افزایش ضریب ایمنی تردد، قرارداد پروژهای به ارزش ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی جهت ایمنسازی محور بلده منعقد شده است.
وی افزود: این قرارداد شامل عملیات اجرایی نصب حفاظهای ایمنی (گاردریل) و همچنین نصب تابلوها و علائم هشداردهنده در نقاط حساس این محور است که روند انعقاد آن در مراحل نهایی قرار دارد و بهزودی شاهد عملیاتی شدن آن خواهیم بود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همچنین از پیشرفت در پروژه بهسازی روکش آسفالت این مسیر خبر داد و گفت: با تأکیدات استاندار محترم مبنی بر تسریع در روند اجرای پروژههای عمرانی، قرارداد روکش آسفالت به طول ۱۰ کیلومتر از این محور نیز منعقد شده است.
محمدنژاد افزود: ماشینآلات تخصصی پخش آسفالت امروز به محل پروژه منتقل شدهاند و عملیات اجرایی آن از روزهای آتی آغاز خواهد شد تا بخشی از دغدغههای مردم شریف منطقه و کاربران جادهای در این محور پرتردد مرتفع گردد.