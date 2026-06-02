مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در برخی محور‌های شریانی و آزادراه‌های مهم کشور از جمله چالوس، هراز، پردیس–تهران، قزوین–کرج–تهران و ساوه–تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت تردد در محورهای برون‌شهری را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده سد هراز، آزادراه پردیس–تهران محدوده جاجرود، آزادراه قزوین–کرج–تهران محدوده گلدشت، پل کلاک و شهرک خاتم، آزادراه کرج–قزوین محدوده گلدشت، آزادراه ساوه–تهران حدفاصل نسیم‌شهر تا احمدآباد مستوفی، محور شهریار–تهران محدوده شهرقدس و محور پاکدشت–تهران محدوده قیامدشت، سنگین گزارش شده است.

همچنین تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت و محور چالوس مسیر شمال به جنوب روان است و مداخله جوی در این مسیرها گزارش نشده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: محور پاتاوه–دهدشت نیز به‌عنوان محور مسدود غیرشریانی اعلام شده است.