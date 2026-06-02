نخستین گروه زائران خوزستان، امشب، سه شنبه، دوازدهم خرداد، از مبدا جده به کشور باز می گردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر حج و زیارت خوزستان گفت: نخستین پرواز حامل زائران استان امشب از مبدا جده در فرودگاه شهید دستغیب شیراز به زمین مینشیند.
محمدامین یاقوت با اشاره به آغاز بازگشت حجاج خوزستانی از سرزمین وحی بیان داشت: نخستین پرواز بازگشت حجاج خوزستانی با حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ زائر امشب وارد فرودگاه شهید دستغیب شیراز خواهد شد.
یاقوت افزود: بازگشت یک هزار و ۳۷۰ زائر استان خوزستان، در قالب ۶ پرواز از امشب آغاز می شود و حجاج تا شب عید سعید غدیر بهطور کامل بازخواهند گشت.
مدیر حج و زیارت خوزستان با اشاره به برنامهریزی برای انتقال زائران به استان گفت: پس از ورود حجاج به فرودگاه شیراز، با توجه به هماهنگیهای انجام شده، اتوبوسهای مورد نیاز از قبل تامین شده و زائران به مقصد شهرستانهای خوزستان اعزام خواهند شد.
وی ادامه داد: زائران در قالب کاروانهای حدود ۱۲۰ نفره انتقال میشود و برای هر کاروان ۱۴ دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شده است.
یاقوت اظهار داشت: همچنین برای رفاه حال حجاج، تمهیدات لازم مانند پذیرایی و ارائه خدمات در طول مسیر بازگشت پیشبینی و برنامهریزی شده است.
عملیات بازگشت حجاج ایرانی از عربستان از ۱۱ خرداد آغاز شده و طبق برنامهریزی سازمان حج و زیارت و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، حدود ۳۱ هزار زائر در قالب ۱۳۳ پرواز و از طریق ۶ ایستگاه پروازی شامل تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، گرگان و زاهدان به کشور بازمیگردند.
بر اساس این برنامه، روزانه ۱۰ تا ۱۲ پرواز از فرودگاه جده به مقاصد مختلف کشور انجام میشود و عملیات بازگشت تا پیش از پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت.