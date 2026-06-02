به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ جوشن سهرابی افزود: در بازرسی از این انبار ۱۷۶ دستگاه لوازم خانگی از نوع کولر اسپیلت، ۲۵۵ عدد سلیندر گاز کولر و ۲۳ دستگاه دوچرخه بدون مدرک ثبت و ضبط شد.

وی ارزش محموله کشف شده را ۴۷۰ میلیارد ریال برآورد کرد.

سرهنگ سهرابی بیان کرد:کالا‌های کشف شده تحویل اموال تملیکی و یک نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

وی به مردم توصیه کرد: به منظور مقابله و مبارزه بی امان با پدیده شوم قاچاق موارد مشکوک را به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و یا خط تلفن ۰۹۶۳۰۰ ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا اطلاع دهند.