آغاز طرح توزیع روغن موتور رایگان در خوزستان
رئیس اداره حملونقل کالای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از آغاز اجرای طرح توزیع روغن موتور رایگان برای حمایت از ناوگان حمل کالای فعال در جابهجایی کالاهای اساسی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان
، علیرضا عینالهزاده اظهار کرد: طرح توزیع روغن موتور رایگان بهعنوان یک طرح تشویقی و در راستای حمایت از ناوگان فعال در حمل کالاهای اساسی از مبادی بندری، به صورت سراسری در کشور در حال اجرا است.
وی افزود: در استان خوزستان نیز حدود ۲ هزار و ۹۰۰ ناوگان مشمول این طرح شدهاند و فرآیند توزیع روغن موتور برای آنان در شهرک حملونقل کالای اهواز آغاز شده است.
عین الله زاده با اشاره به غیرحضوری بودن فرآیند اطلاعرسانی و ثبت درخواستها بیان داشت: مالکان ناوگان میتوانند از طریق اپلیکیشن «راهمن» از اختصاص سهمیه به ناوگان خود مطلع شده و نسبت به ثبت درخواست حواله به صورت کاملاً الکترونیکی اقدام کنند.
رئیس اداره حملونقل کالای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان ادامه داد: پس از ثبت درخواست، مالکان ناوگان با مراجعه به شهرک حملونقل کالای اهواز واقع در کیلومتر ۲ جاده اهواز - اندیمشک، ۴۰ لیتر روغن موتور ویژه خودروهای دیزلی را دریافت خواهند کرد.
وی درخصوص روند اجرای این طرح گفت: تاکنون ۶۰ هزار و ۱۶۰ لیتر روغن موتور برای ناوگان مشمول تامین شده که از این میزان، حدود ۱۶ هزار لیتر به مالکان ناوگان تحویل داده شده است.
در ماههای اخیر نیز برنامههای حمایتی مختلفی برای ناوگان حملونقل کالای خوزستان اجرا شده است، از جمله با دستور استاندار خوزستان، سهمیه ویژه گازوئیل برای کامیونداران فعال در جابهجایی محصولات کشاورزی و کالاهای بندری اختصاص یافت تا روند حمل کالاهای اساسی از مبادی بندری استان تسهیل شود.
همچنین راهداری خوزستان بارها از رشد جابهجایی کالاهای اساسی از بندر امام خمینی (ره) و نقش محوری ناوگان جادهای استان در تامین نیازهای کشور خبر داده است.