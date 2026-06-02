مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، از سفر دو روزه عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، به استان اصفهان در تاریخ ۱۲ و ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ خبر داد.

سفر دو روزه وزیر نیرو به اصفهان برای افتتاح طرح‌های بزرگ آب و برق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما غلامحسین مقیمی، گفت: افتتاح تصفیه‌خانه فاضلاب فولادشهر و نیروگاه خورشیدی ۱۳۸ مگاواتی از جمله برنامه‌های این سفر است. ارزش ریالی این طرحها بیش از ۱۰ همت برآورده شده است.

مقیمی تشریح کرد: در جریان این سفر، تصفیه‌خانه فاضلاب فولادشهر با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استاندار اصفهان و جمعی از مدیران ارشد صنعت آب استان افتتاح می‌شود.

مدیرکل دفتر روابط عمومی وزارت نیرو تصریح کرد: افتتاح نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۳۸ مگاوات از دیگر برنامه‌های این سفر است که با حضور نماینده مردم شهرستان اردستان در مجلس، استاندار اصفهان، معاونین و مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور برگزار خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افتتاح این سه طرح بزرگ، گامی مؤثر در جهت توسعه زیرساخت‌های آب و برق استان اصفهان، تقویت شبکه پایش و تصفیه آب و همچنین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور محسوب می‌شود و ارزش ریالی مجموع این طرحها بیش از ۱۰ همت برآورد شده است.