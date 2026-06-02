‍ به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان دهه امامت و ولایت و در آستانه عید سعید غدیر خم، مراسم باشکوه گرامیداشت این ایام معنوی با حضور مسئولان، جامعه ورزش و جوانان استان آذربایجان‌غربی در زورخانه امام علی (ع) ارومیه برگزار شد.

در این آیین معنوی که به همت اداره کل ورزش وجوانان استان، بسیج ورزشکاران استان و هیات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدوی، جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، با اشاره به جایگاه والای واقعه غدیر و اهمیت ترویج فرهنگ ولایت‌مداری در جامعه اسلامی، بر ضرورت الگوگیری از سیره امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در تمامی عرصه‌های زندگی تأکید کرد.

همچنین سرهنگ رضایی، رئیس بسیج ورزشکاران استان آذربایجان‌غربی، در سخنانی ضمن تبریک دهه امامت و ولایت و عید سعید غدیر خم، نقش ورزشکاران در ترویج ارزش‌های دینی، اخلاقی و فرهنگی را مهم دانست و بر تقویت فعالیت‌های فرهنگی در جامعه ورزش تأکید کرد.

در ادامه این مراسم، ورزشکاران هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان با اجرای آیین‌های سنتی و حرکات ورزش زورخانه‌ای، جلوه‌ای از فرهنگ پهلوانی و جوانمردی را به نمایش گذاشتند که مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

در پایان این مراسم، از مرتضی حجازی و کیوان رضازاده، دو جانباز ورزشکار جنگ رمضان، و همچنین سید رسول تاج‌الدینی، پیشکسوت ورزشی استان، به پاس سال‌ها تلاش، ایثار و خدمات ارزنده در عرصه ورزش و ترویج فرهنگ پهلوانی با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

این مراسم در فضایی صمیمی و معنوی برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر تداوم برنامه‌های فرهنگی و ورزشی در راستای ترویج ارزش‌های اسلامی و فرهنگ غدیر تأکید کردند و با حضور بر سر مزار شهید گمنام در محوطه مجموعه ۶۰۰۰ نفری غدیر ارومیه با اهدای گل با آرمان‌های انقلاب، امام راحل، رهبر شهید و رهبر سوم انقلاب اسلامی ایران بیعت کردند.