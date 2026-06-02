معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به برگزاری سومین رویداد ملی «المپیک بازیهای فکری دانشجویان ایران» به همت این معاونت و جهاددانشگاهی هنر، بر ضرورت پیوند میان «نشاط دانشگاهی» و «کنشگری مسئولانه» تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شالچی، با بیان اینکه رویکرد ما در معاونت فرهنگی، تبدیل فضای دانشگاهی به کانونهایی برای خلاقیت، کار تیمی و نشاط هدفمند است. اظهار کرد: رویداد ملی المپیک بازیهای فکری، فراتر از یک مسابقه سرگرمی، عرصهای برای تمرین مسئولیت اجتماعی و تقویت تابآوری در میان دانشجویان است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با تأکید بر تحول محتوایی این دوره از مسابقات گفت: در این دوره، علاوه بر رقابتهای فنی، بخش نوآورانهای با تمرکز بر مسئولیت اجتماعی طراحی شده است. دانشجویان نه تنها به طراحی و اجرای بازی میپردازند، بلکه در قالب تیمهای داوطلبانه، برای ارتقای سلامت روان و امیدآفرینی برای کودکان و نوجوانان مناطق آسیبدیده از جنگ رمضان، نقشآفرینی خواهند کرد.
وی با اشاره به شعار محوری این دوره، یعنی «بازی، تابآوری و همبستگی اجتماعی»، خاطرنشان کرد: هدف ما ترویج فرهنگ ایرانی-اسلامی و تقویت کنشگری اجتماعی است. این رویداد بستری است تا دانشجویان دغدغهمند، با استفاده از ابزار بازی، به مفاهیم پیچیده اجتماعی، محیط زیستی و هویتی بپردازند و در مسیر حل مسائل جامعه قدم بردارند.
گفتنی است، این رویداد ملی در دو بخش اصلی «طراحی بازی» و «لیگهای رقابتی» برگزار میشود و دبیرخانه رویداد پذیرای حضور فردی، گروهی، انجمنهای علمی و کانونهای بازی است.
شالچی همچنین در خصوص محورهای محتوایی این رقابت بیان داشت: موضوعاتی نظیر تابآوری، مدیریت بحران، مهارتهای شهروندی، هوش مصنوعی و آیندهپژوهی و همچنین رویکردهای ویژه بینالمللی شامل مفاخری، چون مولانا، اقبال لاهوری، شاهنامه فردوسی و تاریخ اندلس، نشاندهنده عمق نگاه محتوایی این رویداد است.
همچنین بخش ویژه “جنگ رمضان” با محوریت روایتهای مقاومت و امداد و نجات، فرصتی برای پیوند میان تفکر استراتژیک و مفاهیم متعالی فداکاری فراهم کرده است.
بر اساس اعلام دبیرخانه رویداد:
• بخش طراحی بازی: متقاضیان تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را بارگذاری کنند. پس از داوری اولیه، برگزیدگان به «بوتکمپ ملی» دعوت خواهند شد.
• بخش لیگهای رقابتی: ثبتنام تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵ ادامه دارد. مسابقات در رشتههای بردگیم، نقشمخفی، روبیک، پانتومیم و دومینو در دو سطح منطقهای (آبان و آذر ۱۴۰۵) و ملی برگزار میشود.
این گزارش میافزاید، بوتکمپ نهایی و اختتامیه این رویداد به مدت سه روز در زمستان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد که شامل کارگاههای آموزشی، نشستهای تخصصی، نمایشگاه بازی و معرفی برگزیدگان نهایی خواهد بود.