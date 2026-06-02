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سومین محفل استانی شعر غدیر با حضور ۱۰ شاعر آیینی از شهرستانهای زریندشت، جهرم و داراب با محوریت ترویج فرهنگ ولایت و شعر آیینی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سومین محفل استانی شعر «غدیر» صبح سه شنبه به همت بنیاد غدیر شهرستان زریندشت در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد.
در این آیین فرهنگی و ادبی، ۱۰ شاعر آیینی از شهرستانهای زریندشت، جهرم و داراب حضور داشتند و با قرائت اشعاری در وصف واقعه غدیر، امامت و ولایت، جلوههایی از ارادت خود به ساحت اهلبیت (ع) را به نمایش گذاشتند.
از جمله شاعران حاضر در این محفل میتوان به ایوب پرندآور، احمد خوانسالار و عذرا نصیری اشاره کرد که اشعار آیینی خود را برای حاضران قرائت کردند.
مجتبی شجاع، دبیر بنیاد غدیر شهرستان زریندشت در این مراسم گفت: محفل شعر غدیر فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ علوی، گسترش شعر آیینی و تجلیل از شاعران متعهد و اهلبیتی است.
وی با اشاره به حضور شاعران شهرستانهای مختلف، ظرفیتهای ادبی منطقه در حوزه شعر آیینی را قابل توجه دانست و بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان شاعران و فعالان فرهنگی تأکید کرد.
دبیر بنیاد غدیر شهرستان زریندشت همچنین برگزاری مستمر برنامههای فرهنگی با محوریت عید غدیر و ولایت امیرالمؤمنین (ع) را در تقویت هویت دینی و فرهنگی جامعه مؤثر ارزیابی کرد.
در پایان این مراسم از شاعران شرکتکننده تجلیل شد.