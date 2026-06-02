به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی نهاوند گفت: امساال سطح زیر کشت این محصول در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.

توکل آبشناس افزود: امسال این میزان به ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار افزایش یافته که پیش بینی می‌شود از هر هکتار تا ۲ ونیم تن گشنیز برداشت و در مجموع بیش از ۱۳ هزار تن گشنیز از مزارع نهاوند برداشت شود.

او تاکید کرد: صددرصد این محصول ارزشمند، خام فروشی و به دیگر کشور‌های اروپایی و آسیایی صادر می‌شود، اما می‌توان با راه اندازی واحد‌های فرآوری در داخل، نسبت به استحصال اسانس و روغن اقدام کرد و از ارزش افزوده‌ای که نصیب بهره برداران می‌شود سود برد.

مدیر جهاد کشاورزی نهاوندتصریح کرد:، اما این مهم همچنان مغفول مانده و گشنیز نهاوند با نام تجاری کشور پاکستان به هندوستان و دیگر کشور‌های مختلف صادر می‌شود.

آبشناس گشنیز را گیاهی دارویی والبته کم آب بر بیان کرد و گفت: از این محصول در ساخت محصولات بهداشتی آرایشی و شیمیایی استفاده می‌شود.