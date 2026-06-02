پرچم دیار ۱۵خرداد در آستانه سالگرد قیام خونین این ایام در میدان شهید اردستانی پیشوا به اهتزاز درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با گرامیداشت ایامالله ۱۵ خرداد و در راستای تقویت روحیه همبستگی و هویت ملی بین شهرستانهای دیار پانزده خرداد، مراسم اهتزاز پرچم با حضور جمعی از اقشار مختلف مردم ومسئولان شهرستان برگزار شد.
در این مراسم، پرچم پرافتخار دیار پانزده خرداد به نشانه وحدت، همدلی و همافزایی میان شهرستانهای پیشوا، ورامین و قرچک در آستانه برگزاری برنامههای گرامیداشت قیام تاریخی ۱۵ خرداد به اهتزاز درآمد و حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) و شهدای والامقام ۱۵ خرداد، بر تداوم راه و آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
فرماندار پیشوا در حاشیه این مراسم با اشاره به مردمی بودن ویژهبرنامههای گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد، از عموم مردم شریف شهرستانهای پیشوا، ورامین و قرچک دعوت کرد با حضور پرشور و گسترده در برنامههای پیشبینی شده این ایام، ضمن پاسداشت یاد و خاطره شهدای قیام خونین ۱۵ خرداد، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای امام راحل (ره)، شهدا و انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.
حمید دانشآموز همچنین بر ضرورت تبیین ابعاد تاریخی و فرهنگی قیام ۱۵ خرداد برای نسل جوان تأکید کرد و این قیام را نقطه عطفی در شکلگیری نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانست.