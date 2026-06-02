نماینده فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فیلیپین گفت: باید با تلفیق هنر‌های سنتی با فناوری‌های مدرن، جوانان را به تولیدکنندگان محتوای دیجیتال سودمند تبدیل کنیم و از عصر دیجیتال برای ساختن پل‌های تفاهم میان ملت‌ها استفاده کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الله عابدی، سرپرست رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فیلیپین در برنامه کمیسیون ملی فرهنگ و هنر فیلیپین (NCCA) شرکت کرد. عنوان این برنامه، «میراث زنده: گفت‌و‌گو‌های هویت فرهنگی» به مناسبت گرامیداشت «ماه ملی میراث فرهنگی» بود.

در این نشست، سفرا، کارداران و نمایندگان سفارتخانه‌های کشور‌های حوزه آس ان، نمایندگان کمیسیون، اساتید، دانشجویان، فعالان و اصحاب فرهنگ و هنر و گردشگری در محل گالری ارتابلادو در مرکز رابینسون-مانیل حضور داشتند.

عابدی، سرپرست رایزنی فرهنگی کشورمان در این نشست، گفت: امروز که ما به موضوع «هویت فرهنگی در عصر دیجیتال» می‌پردازیم، با واقعیتی دوگانه رو‌به‌رو هستیم؛ ابزار‌های دیجیتال دسترسی بی‌سابقه‌ای را به میراث فرهنگی فراهم می‌کنند، اما از سوی دیگر، جهانی‌شدن، ریسکِ کم‌رنگ شدنِ اصالت فرهنگی را به همراه دارد. از نظر ما، کلید واژه اصلی در مقاومت در برابر فناوری نیست؛ بلکه در غنی‌سازی آن است.

وی خاطر نشان کرد: می‌بینیم که میراث غنیِ اسلامیِ و تاریخیِ ایران هزاران سال، خود را حفظ کرده است، چراکه بدون از دست دادن ارزش‌های بنیادین خود، همواره با زمانه سازگار شده است. برای پاسداری از این میراث، ما باید به شکلی فعال با جوانانمان در همان جایی که بیشترین زمان خود را سپری می‌کنند، تعامل داشته باشیم؛ یعنی در فضای دیجیتال!

سرپرست رایزنی فرهنگی کشورمان در مانیل تاکید کرد: ما نمی‌توانیم از جوان‌ها انتظار داشته باشیم که با روش‌های قدیمی و منسوخ از ریشه‌های خود محافظت کنند. در عوض، باید با حمایت از طرح‌هایی که هنر‌های سنتی را با فناوری‌های مدرن تلفیق می‌کنند (مانند خوشنویسی دیجیتال، بازی‌های ویدئویی فرهنگی و قصه‌گویی مجازی و ...)، آنها را توانمند سازیم تا به «تولیدکنندگان محتوای دیجیتال سودمند» تبدیل شوند.

عابدی اظهار کرد: فناوری وسیله‌ای قدرتمند است، اما هویت فرهنگی شما، قطب‌نمای شما در این میدان است. میراث ما تنها یک اثر قدیمی و یا بازمانده از گذشته نیست؛ بلکه راهنمایی زنده و پویا برای آینده است.

وی افزود: آینده را در آغوش بکشید، اما به ریشه‌های غنی خود پایبند بمانید و بیایید از عصر دیجیتال برای ساختن پل‌های تفاهم میان ملت‌هایمان بهره ببریم.

پس از آن، این نشست با عنوان «هویت فرهنگی در عصر دیجیتال: سنت و مشارکت جوانان» برگزار و شرکت کنندگان به بررسی اهمیت حفظ میراث و هویت فرهنگی جوامع آسه‌آن (ASEAN) و اسلامی در میان پیشرفت‌های سریع فناوری، جهانی‌شدن و پویایی‌های در حال تغییر اجتماعی پرداختند.