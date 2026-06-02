فرمانده انتظامی استان یزد: ماموران پلیس یزد، ۱۸۰ تن نخ و الیاف پنبه احتکار شده را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ،سردار احمد نگهبان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با کار اطلاعاتی از احتکار مقادیری کالا در انبار یک کارخانه مطلع شدند.وی افزود:ماموران پلیس با اخذ مجوز قضائی از انبار مورد نظر بازدید و ۱۸۰ تن نخ و الیاف پنبه احتکار شده را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزدگفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۵۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.وی ادامه داد: در این خصوص پرونده تشکیل و به همراه یک متهم تحویل دادسرا شد.