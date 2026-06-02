سخنگوی جمعیت هلال‌احمر از خدمات رسانی به بیش از ۱۶۴ هزار خدمت درمانی به حجاج ایرانی، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجتبی خالدی سخنگوی جمعیت هلال‌احمر گفت: تا امروز، سه شنبه ۱۲ خردادماه، مجموع خدمات ارائه‌شده به حجاج ایرانی به ۱۶۴ هزار و ۸۹۶ مورد رسیده است.

وی ادامه داد: ۱۸ هزار و ۲۳۱ مورد ویزیت تخصصی به حجاج ارائه شده، ۲۲ هزار و ۶۱ مورد خدمات پرستاری ارائه شده است.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر افزود: در حال حاضر ۹ نفر از زائران در بیمارستان بستری هستند و متأسفانه تاکنون ۴ نفر از حجاج نیز جان خود را از دست داده‌اند.