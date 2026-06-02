ارائه بیش از ۱۶۴ هزار خدمت درمانی به حجاج ایرانی در سرزمین وحی
سخنگوی جمعیت هلالاحمر از خدمات رسانی به بیش از ۱۶۴ هزار خدمت درمانی به حجاج ایرانی، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مجتبی خالدی سخنگوی جمعیت هلالاحمر گفت: تا امروز، سه شنبه ۱۲ خردادماه، مجموع خدمات ارائهشده به حجاج ایرانی به ۱۶۴ هزار و ۸۹۶ مورد رسیده است.
وی ادامه داد: ۱۸ هزار و ۲۳۱ مورد ویزیت تخصصی به حجاج ارائه شده، ۲۲ هزار و ۶۱ مورد خدمات پرستاری ارائه شده است.
سخنگوی جمعیت هلالاحمر افزود: در حال حاضر ۹ نفر از زائران در بیمارستان بستری هستند و متأسفانه تاکنون ۴ نفر از حجاج نیز جان خود را از دست دادهاند.