بر اساس پایشهای آماری سامانه «فواد»، وزارت راه و شهرسازی موفق شد در دوران دشوار «جنگ تحمیلی سوم»، با تکیه بر مدیریت بحران و حضور میدانی، سطح رضایتمندی عمومی را به بیش از ۸۵ درصد برساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر رضایی، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی، در نشست هماندیشی مدیران این وزارتخانه، از نتایج درخشان پایشهای عملکردی در ایام اخیر خبر داد.
رضایی با استناد به دادههای سامانه پایش «فواد»، اعلام کرد که علیرغم چالشهای ناشی از «جنگ تحمیلی سوم»، وزارت راه و شهرسازی توانست با حفظ تداوم خدماترسانی، کارنامه موفقی از خود به جای بگذارد. وی تصریح کرد: «کسب رضایت ۸۵ درصدی مردم از عملکرد این وزارتخانه، نشاندهنده کارآمدی مدیریت بحران و پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور در شرایط حساس است.»
مدیرکل دفتر بازرسی با تحلیل عوامل این موفقیت، به سه محور اصلی اشاره کرد:
۱. حضور میدانی و مستمر وزیر راه و شهرسازی در پروژهها و نقاط بحرانی.
۲. مدیریت هوشمندانه تأمین کالاهای اساسی و زیرساختهای حملونقل در شرایط جنگی.
۳. تداوم اجرای پروژههای مسکن و زیربنایی بدون وقفه در چرخه خدمترسانی.
رضایی با تأکید بر این موضوع که وزارت راه متولی بیش از ۷۰ درصد امور زیربنایی کشور است، افزود: «این میزان رضایت، مسئولیت سنگین مدیران را دوچندان میکند. ما با نظارت دقیق ۱۱۰۰ ارزیاب بر عملکرد بخشهای مختلف، تمامی مصوبات ۵۰۵گانه سفرهای استانی وزیر را با دقت پیگیری میکنیم تا مطمئن شویم خدمات به مقصد نهایی و مردم میرسد.»
وی همچنین اشاره کرد که نتایج دقیق ارزیابی عملکرد مدیران استانی طی دو هفته آینده به وزیر ارائه خواهد شد تا سطح کیفیت خدمترسانی در تمامی استانها تضمین شود.
در بخش پایانی این نشست، مدیرکل بازرسی وزارت راه، با نگاهی به آینده و با بهرهگیری از تجربیات موفق در عبور از جنگ تحمیلی، بر ضرورت آمادگی برای ایام اربعین ۱۴۰۵ تأکید کرد. وی به تمامی شرکتهای تابعه دستور داد تا با توجه به احتمال افزایش ترددها، سناریوهای عملیاتی خود را جهت تسهیل تردد زائران با دقت بالا تدوین و ارسال نمایند.