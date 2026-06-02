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مانور اطفاء حریق با هدف افزایش آمادگی در مواجهه با حریقهای احتمالی و ایجاد آتشبُر در منطقه قلات بخش توجردی شهرستان سرچهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرچهان، با تأکید بر اهمیت برگزاری اینگونه رزمایشها، گفت: هماهنگی و همافزایی بین دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردمنهاد، نقش حیاتی در پیشگیری و مقابله مؤثر با بحرانهایی نظیر آتشسوزی در مناطق طبیعی ایفا میکند.
محمدرضا میرسلیمانی، افزود: این مانور با تمرین عملیاتی تکنیکهای اطفاء حریق و ایجاد آتشبُر، توان نیروهای حاضر را در واکنش سریع و مؤثر به آتشسوزیها افزایش بخشید و آمادگی نسبی برای حفاظت از عرصههای زیستمحیطی منطقه را تضمین کرد.
میرسلیمانی همچنین از مشارکت فعال شهرداری توجردی و تعهد دوستداران محیط زیست در این برنامه قدردانی کرد و گفت: این همکاری الگویی برای صیانت از منابع طبیعی ارزشمند منطقه است.