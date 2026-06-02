به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرچهان، با تأکید بر اهمیت برگزاری این‌گونه رزمایش‌ها، گفت: هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد، نقش حیاتی در پیشگیری و مقابله مؤثر با بحران‌هایی نظیر آتش‌سوزی در مناطق طبیعی ایفا می‌کند.

محمدرضا میرسلیمانی، افزود: این مانور با تمرین عملیاتی تکنیک‌های اطفاء حریق و ایجاد آتش‌بُر، توان نیرو‌های حاضر را در واکنش سریع و مؤثر به آتش‌سوزی‌ها افزایش بخشید و آمادگی نسبی برای حفاظت از عرصه‌های زیست‌محیطی منطقه را تضمین کرد.

میرسلیمانی همچنین از مشارکت فعال شهرداری توجردی و تعهد دوستداران محیط زیست در این برنامه قدردانی کرد و گفت: این همکاری الگویی برای صیانت از منابع طبیعی ارزشمند منطقه است.