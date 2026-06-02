رئیس اداره برق شهرستان بروجرد گفت: حدود ۸۰ درصد مشترکان پرمصرف خانگی و تجاری در این شهرستان به کنتور‌های هوشمند مجهز شده‌اند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس اداره برق شهرستان بروجرد با اشاره به نصب کنتور هوشمند برق برای ۸۰ درصد مشترکان پرمصرف در این شهرستان گفت: با این اقدام، در صورت نیاز، اولویت محدودسازی مصرف با مشترکانی خواهد بود که الگوی استاندارد را رعایت نکنند و این محدودیت از راه دور از طریق کنتور‌های هوشمند اعمال می‌شود.

محمدعلی خسروی همچنین از اجرای طرح ملی مهتاب (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) خبر داد و افزود: این طرح از ابتدای خرداد با هدف شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، مقابله با دستکاری کنتور‌ها و برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارز‌ها در سراسر کشور آغاز شده است.

رئیس اداره برق بروجرد تأکید کرد: با متخلفانی که نسبت به استفاده غیرمجاز از برق یا دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری اقدام کنند، برخورد قانونی و قضایی صورت خواهد گرفت و از مردم نیز درخواست می‌شود موارد مشکوک را به شرکت توزیع اطلاع دهند.

خسروی به اجرای طرح ملی «صبا» برای بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره کرد و ادامه داد: از همه مردم شهری و روستایی و همچنین مسئولان دعوت می‌شود به این طرح بپیوندند و با رعایت الگوی مصرف به پایداری شبکه کمک کنند.

وی ساعات اوج مصرف برق را از ۱۱ صبح تا ۱۷ و همچنین ۲۰ تا ۲۳ اعلام کرد و یادآور شد: مشترکان استفاده از وسایل پرمصرف مانند اتو، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و سایر تجهیزات مشابه در این ساعات خودداری کنند.

رئیس اداره برق بروجرد گفت: رعایت این توصیه‌ها علاوه بر کاهش بار شبکه، موجب کاهش هزینه برق مصرفی مشترکان نیز خواهد شد، زیرا تعرفه برق در ساعات اوج مصرف بالاتر و در ساعات کم‌باری، به‌ویژه از ساعت ۲۳ تا ۱۱ صبح روز بعد با کمترین نرخ محاسبه می‌شود.

خسروی با تاکید بر اینکه مشترکان باید از دور کند کولر‌های آبی و درجه متعادل کولر‌های گازی استفاده کنند، اضافه کرد: با انجام این کار هر مشترک می‌تواند تا ۶۰ درصد در مصرف سیستم سرمایشی صرفه‌جویی کند که عدد قابل توجهی خواهد شد.

وی افزود: کنتور‌های بخش اداری، کشاورزی و صنعت به صورت کامل هوشمند است و اگر تخلفی صورت گیرد، برق آنها قطع می‌شود.

رییس اداره برق بروجرد اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون با این سیاست‌ها و همکاری خوب مشترکان، افت جریان برق گزارش نشده است که انتظار می‌رود این صرفه‌جویی‌ها ادامه داشته باشد تا دچار مشکل نشویم.

خسروی بیان کرد: شهرستان ۴۰۰ هزار نفری بروجرد دارای بیش از ۱۶۰ هزار مشترک برق صنعتی و خانگی است که با توجه به شرایط موجود صرفه جویی ۱۰ درصدی می‌تواند زمان پیک مصرف برق را کاهش دهد.