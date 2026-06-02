به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد مراسم جشن بزرگ عید غدیر روز پنجشنبه ۱۴ خرداد از ساعت ۱۶ با حضور اقشار مختلف مردم و استقرار ۲۲۵۰ موکب در طول خیابان‌های آزادی و انقلاب برگزار خواهد شد و تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام‌بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم پیش‌بینی شده است.

بر اساس این گزارش ، محدودیت‌های تردد از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه در خیابان آزادی از ضلع شرقی میدان آزادی تا میدان انقلاب، خیابان انقلاب تا میدان امام حسین (ع)، بزرگراه نواب در مسیر جنوب به شمال از میدان جمهوری تا خیابان آزادی و همچنین خیابان توحید در مسیر شمال به جنوب از میدان توحید تا خیابان آزادی اجرا خواهد شد.

این محدودیت‌ها همچنین در خیابان حافظ از کریمخان به سمت جنوب، خیابان‌های حبیب‌اللهی و بلوار برادران شهید عزیزی از آخرین تقاطع به سمت جنوب تا خیابان آزادی، خیابان کارگر حدفاصل جمهوری تا بلوار کشاورز، خیابان‌های فردوسی و قرنی حدفاصل جمهوری تا سمیه و خیابان ولیعصر (عج) حدفاصل جمهوری تا طالقانی و میدان ولیعصر (عج) اعمال می‌شود.

همچنین تمامی خیابان‌های عمود بر خیابان انقلاب در ضلع شمالی از جمله استاد نجات‌اللهی از سمیه به سمت جنوب، فلسطین، وصال شیرازی، قدس از طالقانی به سمت جنوب، ۱۶ آذر از بلوار کشاورز و پورسینا، شهید مدنی از بخشی‌فرد، شریعتی از تقاطع سمیه، نامجو، خواجه نصیر، ایرانشهر از تقاطع سمیه، کنارگذر خیابان سپاه به انقلاب و خیابان لاله‌زار از شهید قائدی نیز مشمول محدودیت تردد خواهند بود.

در ضلع جنوبی خیابان انقلاب نیز خیابان‌های خارک از استاد شهریار، ابوریحان، رازی، دانشگاه، ۱۲ فروردین، فلسطین، منیری جاوید از دکتر لبافی‌نژاد به سمت شمال تا خیابان انقلاب، خیابان پارس از شهید تقوی، خیابان شهید مدنی از خیابان مازندران و خیابان روشندلان از میدان ابن‌سینا تحت محدودیت ترافیکی قرار می‌گیرند.

در خیابان‌های عمود بر خیابان آزادی در ضلع شمالی شامل دکتر قریب شمالی، اسکندری شمالی از خیابان فرصت شیرازی به سمت آزادی، رودکی شمالی و خوش شمالی از خیابان نیایش تا آزادی نیز محدودیت اجرا می‌شود.

در ضلع جنوبی خیابان آزادی نیز خیابان‌های جمالزاده، نوفلاح، زارع، اوستا و ساسان به سمت خیابان آزادی، اسکندری جنوبی، رودکی جنوبی و خوش جنوبی از خیابان کلهر به سمت شمال تا خیابان آزادی و همچنین خیابان‌های حیدرتاش، اسداللهی، شهیدان از دکتر هوشیار، خیابان اقبال لاهوری به سمت شمال و خیابان‌های بخشی‌فرد و طباطبایی به سمت جنوب مشمول محدودیت تردد خواهند بود.

مدیر عامل شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه نیز اعلام کرد اتوبوس‌ها در خیابان دماوند در مسیر غرب به شرق از خیابان منتظر، خیابان پیروزی در مسیر غرب به شرق از میدان شهدا تا قبل از خیابان شکوفه، خیابان سپهبد قرنی در مسیر جنوب به شمال از تقاطع سمیه، خیابان فردوسی در مسیر شمال به جنوب از میدان فردوسی و خیابان ولیعصر (عج) در مسیر جنوب به شمال از خیابان جمهوری تا قبل از تقاطع جهانما (خط ویژه) مستقر خواهند شد.

همچنین خیابان ولیعصر (عج) در مسیر شمال به جنوب از تقاطع فاطمی تا طالقانی (به استثنای میدان ولیعصر)، خیابان کارگر در مسیر جنوب به شمال از خیابان فرصت به سمت شمال، کارگر در مسیر شمال به جنوب از ۱۰۰ متر پایین‌تر از میدان انقلاب، بزرگراه نواب از خیابان آذربایجان تا قبل از میدان توحید، بزرگراه چمران از جلال آل‌احمد تا قبل از میدان توحید، بزرگراه یادگار امام (ره) از خیابان آزادی به سمت شمال، خیابان نامجو، خیابان اکبری، خیابان استاد معین، خیابان عزیزی، پایانه آزادی و خیابان آذربایجان به سمت غرب نیز برای استقرار ناوگان اتوبوسرانی در نظر گرفته شده است.

همچنین این مسیر‌ها شامل خیابان دماوند حدفاصل بزرگراه امام علی (ع) تا میدان امام حسین (ع)، خیابان مدنی از بخشی‌فرد تا میدان امام حسین (ع)، خیابان شریعتی از سه‌راه طالقانی تا خیابان انقلاب، خیابان سپهبد قرنی از طالقانی تا قبل از میدان فردوسی، خیابان فردوسی از چهارراه استانبول تا قبل از میدان فردوسی، خیابان حافظ از کریمخان تا زیر پل کالج و خیابان ولیعصر (عج) از میدان ولیعصر تا تقاطع انقلاب است.

خیابان ولیعصر (عج) از تقاطع جمهوری اسلامی تا تقاطع انقلاب، خیابان کارگر حدفاصل فاطمی تا نصرت، خیابان کارگر جنوبی از جمهوری تا قبل از میدان انقلاب، خیابان توحید از میدان توحید تا تقاطع نصرت، میدان تیموری، خیابان صالحی، خیابان اکبری، تقاطع خیابان آزادی و میدان صادقیه نیز در زمره مسیر‌های مجاز تردد تاکسی‌ها قرار دارند.