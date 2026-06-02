مدیر کل محیط زیست خراسان شمالی گفت: دوربینهای حفاظتی در نقاط حساس و راهبردی منطقه میاندشت جاجرم نصب و راه اندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،رضا شکاریان افزود: این تجهیزات امکان پایش شبانهروزی و افزایش ضریب امنیتی منطقه میاندشت جاجرم را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه استفاده از فناوریهای نوین نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات زیستمحیطی و مقابله با شکار غیرمجاز دارد، ادامه داد: اجرای این طرح همچنین موجب افزایش دقت و سرعت اقدامات حفاظتی محیطبانان خواهد شد.
در صورت تامین اعتبار در سال جاری، نصب دوربینهای بیشتر برای پایش سطح وسیعتری از منطقه در دستور کار قرار خواهد گرفت. پناهگاه حیات وحش میاندشت از مهمترین زیستگاههای گونههای ارزشمند حیات وحش کشور به شمار میرود.