استاندار کرمانشاه از بازگشایی مرز تیلهکوه در آینده نه چندان دور خبر داد و گفت: ساعت کاری مرزها باید افزایش یابد و هرگونه تعطیلی در مرزهای استان بیمعنی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در کارگروه توسعه صادرات استان کرمانشاه، تقویت حوزه اقتصادی و تجاری را نیازمند همراهی همه بخشهای دولتی، خصوصی و تجار و بازرگانان دانست و گفت: همه ما باید با همراهی هم و برای رونق تولید و تجارت استان تصمیم بگیریم.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه کرمانشاه مجموع ظرفیتها از جمله مرزها و بازارچههای متعدد، اقلیم متنوع، سابقه تجارت، تعامل دیرینه با کشور عراق و تجار و بازرگانان فعال و با تجربه را دارد گفت: اگرچه تا کنون اقدامات بسیار خوبی در حوزه تجارت استان صورت گرفته و نباید آنها را نادیده گرفت، اما با وجود این ظرفیتها هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم.
وی صادرات و واردات را مکمل یکدیگر دانست و افزود: اگرچه صادرات مزایای قابل توجهی دارد، اما امروز واردات خصوصا واردات کالاها و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی دست کمی از صادرات ندارد.