پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی: هرگونه جابهجایی دام فاقد پلاک ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، اسفندیاری بر ضرورت تکمیل طرح هویتگذاری دام و ثبت اطلاعات در سامانه جامع تأکید کرد و گفت: روند پلاککوبی و ثبت مشخصات دامهای واحدهای صنعتی، روستایی و عشایری باید تسریع شود.
وی افزود: هویتگذاری دام تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه بستری برای توزیع عادلانه نهادههای دامی، کنترل و پیشگیری از بیماریها، برآورد دقیق تولید گوشت و شیر و در نهایت حمایت مؤثر از تولیدکنندگان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: بهرهمندی از خدماتی نظیر بیمه دام، مجوزهای نقلوانتقال قانونی و دریافت نهادههای دولتی، منوط به پلاککوبی و ثبت هویت دام در سامانه جامع هویت دام است.
اسفندیاری افزود: بخش عمدهای از قاچاق دام از طریق بهرهگیری از دامهای فاقد هویت صورت میگیرد و از این رو، نگهداری دام زنده فقط با نصب پلاک معتبر و ثبت در سامانه مجاز بوده و هرگونه خرید، فروش یا جابهجایی دام فاقد پلاک، غیرقانونی محسوب میشود.
وی از تمامی دامداران استان خواست ضمن همکاری با مجریان مجاز طرح هویتگذاری، نسبت به پلاکگذاری دامهای فاقد پلاک در گلههای خود اقدام کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: پس از نصب پلاک از سوی مجریان ذیصلاح، تمامی مشخصات دام و دامدار در سامانه جامع ثبت خواهد شد.
اسفندیاری گفت: اجرای مستمر و دقیق این طرح، گامی اساسی در صیانت از سرمایه دامداران و ارتقای نظام نظارت و برنامهریزی بر تولیدات دامی استان به شمار میرود.