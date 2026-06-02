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تولید ژل رویال و پرورش ملکه زنبور عسل ، شیرینی تلاش را برای بهره برداران امیریه دامغان به ارمغان آورده است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ امیریه دامغان یکی از مهمترین مراکز تولید ژل رویال و پرورش ملکه زنبور عسل در کشور است.
عطاءالله باقرپور، زنبوردار باسابقه استان سمنان، از سال ۱۳۶۶ فعالیت خود را آغاز کرده و امروز به همراه پسرانش، یکی از بزرگترین پرورشدهندگان ملکه زنبور عسل در کشور به شمار میرود.
سالانه ۱۰ هزار قطعه ملکه زنبور عسل در این مجموعه تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه میشود.
این زنبورستان ۷۰۰ کلونی زنبوردارد و سالانه حدود ۴۰ کیلوگرم ژل رویال و حدود ۳۰ تن عسل تولید میکند .
در این مرکز بیش از ۱۰۰ نفر شاغلند.
ابوالحسن احمدی مدیر طیور جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: در این استان بیش از ۴۰ هزار کلنی زنبور عسل وجود دارد و پیشبینی میشود امسال بیش از ۵۰۰ تن عسل در استان تولید شود.