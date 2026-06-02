سهراب مرادی: نسل جدید وزنهبرداری در راه است
سرمربی تیم وزنهبرداری نوجوانان و جوانان گفت: پس از استراحت وزنه برداران پس از مسابقات جهانی، اردوهای جدید با هدف پشتوانهسازی و ساخت تیمی قدرتمند برای رقابتهای جهانی ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، سهراب مرادی سرمربی تیم نوجوانان و جوانان وزنهبرداری ایران از آغاز دور جدید اردوهای این تیم برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا خبر داد و گفت: پس از مسابقات جهانی جوانان که خوشبختانه بچهها عملکرد درخشانی داشتند، به آنها حدود سه تا چهار هفته استراحت داده شد تا ریکاوری مناسبی داشته باشند. بر همین اساس، اردوهای جدید تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیای نوجوانان و جوانان که به میزبانی ازبکستان برگزار میشود، آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به تغییرات در ترکیب تیم گفت: طبیعی است که چند نفر حدود ۴-۵ وزنه بردار از نفرات شاخص این رده سنی به تیم بزرگسالان اضافه شوند و دیگر در رده جوانان حضور نداشته باشند. در کنار آن، ما با لیست جدیدی از نفرات و همچنین بعضی از ملیپوشان حاضر در مسابقات جهانی، تیم را برای رقابتهای آسیایی آماده خواهیم کرد. این روند عادی است که باید طی شود؛ فدراسیون سرمایهگذاری میکند و ما تلاش میکنیم نفرات جدید را هم اضافه کنیم تا هم در اوزان جدیدی که قرار است کار کنند و هم اینکه نفرات برای جهانی سال آینده با تجربه شوند به وضعیت مناسبی برسند. تلاش بر این است روند مناسبی که در اضافه کردن نفرات به تیم وجود دارد طی شود و ما یک تیم پرقدرت برای جهانی۲۰۲۷ بسازیم.
سرمربی تیم جوانان ایران در ادامه درباره کیفیت نسل جدید وزنهبرداران ایران گفت: ایران از نظر استعداد و پتانسیل شرایط بسیار خوبی دارد. هم زیرساختها فراهم است، هم حمایتهای فدراسیون وجود دارد. این استعدادها باید بهدرستی پرورش داده شوند و به مشکلاتشان رسیدگی شود تا بتوانند جا پای بزرگان بگذارند.
وی با اشاره به نقش قهرمانان سابق در رشد جوانان گفت: اینکه یک نوجوانان یا جوان از بهداد سلیمی به عنوان قهرمان المپیک، سجاد انوشیروانی، حسین رضازاده، کوروش باقری و هر قهرمان دیگر نکتهای میشنوند برای شان مهم است چرا که میدانند آنها راه سختی را رفتهاند و متوجه میشوند که مسیر هرچقدر سخت، اما شدنی است و آن را به عینه میبینند.
مرادی با تاکید بر اینکه هر وزنهبردار مستعدی میتواند به اردو دعوت شود گفت: با برگزاری مسابقات کشوری، بهویژه در اوزان سبک، نفرات جدیدی شناسایی و به اردو دعوت خواهند شد تا ترکیب کاملتری داشته باشیم. هدف ما این است که در تمامی اوزان، پشتوانهسازی مناسبی انجام دهیم.
او در ادامه به چالشهای نگهداشتن ورزشکاران نوجوان در اردو اشاره کرد و گفت: کار با رده نوجوانان سختتر است، چرا که ماندن در اردو برای آنها دشوارتر است. تلاش میکنیم با مدیریت شرایط، آنها را به تدریج با فضای اردو آشنا کنیم. ما دنبال انگیزه وزنه برداران نوجوان برای ماندن در اردو هستیم و فضا را هم برای این شرایط فراهم کردیم. علاقه در این سن بسیار مهم است و میتواند شروع مسیر قهرمانی باشد.
سهراب مرادی با بیان اینکه مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور به مانند سال گذشته مورد توجه کادرفنی است گفت: ما وضعیت تمام وزنه بردارانی که مستعد حضور در تیم هستند را زیرنظر قرار میدهیم و بعد از ارزیابیها حتما به تیم اضافه میشوند. مطمئن باشید هرکسی که خوب باشد به تیم میآید و در اردو میماند تا ما یک تیم آماده و خوب برای سال آینده داشته باشیم.
سرمربی تیم جوانان از حمایتهای فدراسیون قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه فدراسیون تا امروز حمایتهای خوبی داشته و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد تا بتوانیم پس از مسابقات آسیایی، اردوهای باکیفیتی برای حضور قدرتمند در مسابقات جهانی سال آینده برگزار کنیم.