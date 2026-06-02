مردم روستای سپاه‌محله هادیشهر از امیررضا طمهاسپور، قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان آسیا، استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم استقبال از امیررضا طهماسب پور، کشتی‌گیر نوجوان و قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان آسیا، در روستای سپاه‌محله از توابع بخش روبست هادیشهر برگزار شد.

امیررضا طهماسب پور نوجوان ۶۰ کیلویی کشتی فرنگی، با شایستگی و قدرت، پرچم ایران را در ویتنام به اهتزاز درآورد و با شکست دادن حریفانی از چین، تایلند، ازبکستان و قرقیزستان، به مدال طلای آسیا دست یافت.

این ورزشکار پیش از این نیز در مسابقات قهرمانی جهان در رده نونهالان موفق به کسب مدال شده بود. وی زیر نظر حسن میربابایی، مربی با تجربه کشتی، تمرینات خود را دنبال می‌کند.