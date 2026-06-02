‍ به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت گفت: بمناسبت دهه امامت و ولایت ۲۶۰ بسته معیشتی به عمت ستاد اجرایی فرمان امام، ناحیه مقاومت بسیج سپاه، گروه جهادی و مرکز نیکوکاری محبان امام حسین (ع) شهرستان در بین نیازمندان این شهرستان توزیع شد.

سرهنگ موسی عطاری خاطر نشان کرد: این بسته‌ها که شامل برنج، روغن، رب گوجه فرنگی و ماکرونی است برای تهیه آنها در مجموع ۲۶۵ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.