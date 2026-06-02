به گفته معاون راهداری ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس، ۲ پروژه بهسازی محور فرسوده شیراز-سروستان تا پایان مرداد ماه جاری تکمیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، محور مواصلاتی شیراز_سروستان از محورهای شریانی و اصلی استان فارس است که به جهت حجم بالای ترافیک سبک و سنگین، نقش موثری در تردد مسافران و جابجایی کالا دارد.
این محور از یک سو کریدور شیراز به بندرعباس و از سوی دیگر محور نیریز را تا سیرجان پوشش میدهد که در واقع ورودی ۲ کریدور محسوب میشود.
این محور وضعیت مناسبی ندارد و بخشی از آسفالت آن مملو از شکستگی و بریدگیهای متعدد است که سطح جاده را دچار فرسودگی کرده و وضعیت نا ایمنی را ایجاد نموده است.
مشاهدات عینی و انتقاد رانندگانی که در این مسیر تردد میکنند، نشان میدهد که محور شیراز-سروستان نیازمند بهسازی و رعایت نکات ایمنی است تا رانندگان و سرنشینان خودروها، با خاطری آسوده این مسیر را طی کنند و تصادفات این محور نیز به حداقل برسد.
سید علی قائمی در زمینه روند بهسازی محور شیراز-سروستان گفت: در این محور ۲ قرارداد در دست اجرا است که قرارداد نخست از شیراز و در محدوده گردنه گلچهره قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه بهسازی این قطعه مطالبه مردم بوده است، ادامه داد: پروژه مورد نظر به طول ۶ کیلومتر میباشد که لکه گیری و روکش آن انجام شده و هفته آینده در همین قطعه، باند برگشت به طول ۶ کیلومتر اجرا میشود که مجموع مسیر رفت و برگشت ۱۲ کیلومتر است.
وی اظهار داشت: پروژه دوم که مسیر سروستان به شیراز و به طول ۳۰ کیلومتر است، از ۱۰ روز قبل آغاز شده و لکهگیری و روکش آن در حال اجرا است که پیشرفت فیزیکی آن ۱۵ درصد میباشد.
معاون ادارهکل راهداری فارس شرایط جنگ را دلیل تعلل در اجرای پروژه برشمرد و خاطرنشان کرد: طول محور ۶۵ کیلومتر است که در مجموع ۵۰ کیلومتر آن روکش میشود و پس از آن روکش حفاظتی نیز اجرا خواهد شد.
وی گفت: پروژه بهسازی محور شیراز-سروستان با برآورد ۳۰۰ میلیارد تومان آغاز شد که با احتساب ۲۵ درصد اضافه بر قرارداد، برآورد نهایی ۳۷۵ میلیارد تومان خواهد بود.