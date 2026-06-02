عضو هیئت علمی مؤسسه نهجالبلاغه اصفهان از طراحی جایزه بینالمللی «المرتضی» خبر داد و گفت: این جایزه با هدف معرفی نهجالبلاغه به عنوان یک منشور جهانی و ترویج اندیشههای علوی طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی نجفی قدسی اظهار کرد: شیعیان معتقدند قرآن کریم کلام الهی و بینظیر است، اما در کنار آن، نهجالبلاغه نیز گنجینهای عظیم از معارف علوی است که میتواند در تمامی عرصههای زندگی فردی و اجتماعی راهگشا باشد.
عضو هیئت علمی مؤسسه نهجالبلاغه اصفهان با تأکید بر ضرورت جهانیسازی آموزههای نهجالبلاغه تصریح کرد: نگاه ما این است که فعالیتهای مرتبط با نهجالبلاغه نباید محدود به مرزهای ایران یا جهان اسلام باقی بماند؛ زیرا پیام امیرالمؤمنین (ع) متعلق به همه بشریت است و ظرفیت جهانی شدن دارد.
وی از طراحی جایزه بینالمللی «المرتضی» خبر داد و گفت: همانگونه که در جهان جوایز علمی و فرهنگی شناختهشدهای وجود دارد، این جایزه نیز با هدف معرفی نهجالبلاغه به عنوان یک منشور جهانی و ترویج اندیشههای علوی طراحی شده است.
نجفی قدسی افزود: چارچوبهای علمی و اجرایی این جایزه تدوین شده و با تلاش مسئولان مؤسسه نهجالبلاغه، روند اجرایی آن در حال پیگیری است. هدف آن است که این جایزه در آینده به یکی از رویدادهای معتبر بینالمللی در حوزه اندیشه، فرهنگ و علوم انسانی تبدیل شود.
وی با اشاره به رویکرد بینالمللی این جایزه خاطرنشان کرد: در فرایند داوری، ملاک اصلی تخصص و صلاحیت علمی است و محدودیتی از نظر مذهب یا حتی دین وجود ندارد. از اینرو امکان حضور اندیشمندان، پژوهشگران و داورانی از ادیان و مذاهب مختلف در این رویداد پیشبینی شده است.
عضو هیئت علمی مؤسسه نهجالبلاغه اصفهان با تشریح مبانی فکری جایزه بینالمللی المرتضی اظهار کرد: منشور این جایزه بر این باور استوار است که بشریت امروز بیش از هر زمان دیگری به عدالت، عقلانیت، کرامت انسانی و معنویت نیازمند است و نهجالبلاغه میتواند منبع الهام ارزشمندی برای پاسخ به این نیازها باشد.
نجفی قدسی به بعضی اصول بنیادین این جایزه اشاره کرد و گفت: کرامت انسانی، عدالت به مثابه یک نظام فراگیر، قدرت به عنوان امانت، علم نافع و اثرگذار، مسئولیتپذیری اجتماعی، حکمرانی اخلاقمدار و خدمت به انسانها از مهمترین اصولی است که در چارچوب جایزه بینالمللی المرتضی مورد توجه قرار گرفته و مسیر فعالیتهای آن را مشخص میکند.