محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در سفر به قم و در دیدار علما گفت: جمهوری اسلامی ایران با حفظ عزت و اقتدار، پیگیر آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در سفر به قم با مراجع تقلید و جمعی از علما و پژوهشگران حوزه علمیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی در دیدار با حضرات آیات سید موسی شبیری زنجانی و جعفر سبحانی از مراجع تقلید با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ، بر ضرورت همدلی و همکاری همه بخش‌ها برای عبور از شرایط دشوار کنونی تأکید کرد.

حاجی‌میرزایی با اشاره به روند مذاکرات گفت: هدف اصلی ایران در مذاکرات، صادرات نفت، دسترسی به پول‌های بلوکه‌شده و ایجاد فرصت برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور است.

وی افزود: ممکن است مذاکرات به توافق نهایی منجر نشود، اما همین روند می‌تواند زمان لازم برای مدیریت شرایط را فراهم کند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور همچنین در دیدار با جمعی از روحانیون و پژوهشگران حوزه علمیه قم گفت: در توافقات صورت‌گرفته، بازگشایی تدریجی تنگه هرمز در مقابل کاهش تدریجی محدودیت‌های دریایی پیش‌بینی شده و این روند با ملاحظات فنی دنبال می‌شود.

وی درباره آزادسازی دارایی‌های ایران در کشور‌های مختلف نیز گفت: مقرر شده آزادسازی منابع مالی ایران متناسب با پیشرفت مذاکرات انجام شود تا از بدعهدی احتمالی جلوگیری شود.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به مواضع ایران در مذاکرات گفت: موضوعات هسته‌ای به مراحل بعدی مذاکرات موکول شده و در حال حاضر تمرکز بر تعیین جدول زمانی رفع تحریم‌ها، آزادسازی منابع مالی و مشخص شدن سازوکار‌های بانکی است.

حاجی میرزایی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با حفظ عزت و اقتدار، پیگیر آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده کشور است.