‍ به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی ضمن بازدید از پل میان‌گذر شهید کلانتری، آخرین وضعیت زیرساخت‌های مواصلاتی و طرح‌های گردشگری دریاچه ارومیه را از نزدیک بررسی کرد.

در جریان این بازدید میدانی، وضعیت فعلی پل میان‌گذر شهید کلانتری و ظرفیت‌های پیرامونی آن جهت توسعه امکانات رفاهی ارزیابی شد.

تسریع در اجرای طرح‌های گردشگری در این محور و لزوم بهسازی و ساماندهی بدنه پل برای استفاده عمومی و ارتقای خدمات به مسافران، از جمله موضوعات کلیدی مطرح شده در این بازدید بود.