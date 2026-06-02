به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرزاد رستمی گفت: بخش عمده جابجایی مسافران به تردد کارکنان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی اختصاص دارد که با استفاده از ناوگان عمومی صورت می‌گیرد.

وی اظهار داشت: در دو ماهه نخست امسال یک میلیون و ۲ هزار و ۴۰۴ مسافر با ناوگان عمومی در استان جابجا شده‌اند.

رستمی با اشاره به فعالیت هزار و ۴۵۳ دستگاه ناوگان در سطح استان افزود: هم‌اکنون ۵۳۸ دستگاه اتوبوس، ۷۳۹ دستگاه مینی‌بوس و ۱۷۶ دستگاه سواری کرایه در استان فعال هستند که بخش عمده نیاز حمل‌ونقل برون‌شهری از جمله نیرو‌های شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را برعهده دارند.

وی با تأکید بر اینکه خدمات این ناوگان با تلاش هزار و ۶۳۹ راننده حرفه‌ای و آموزش‌دیده ارائه می‌شود، بیان کرد: ترکیب جابجایی‌ها به گونه‌ای است که ۷۰ درصد آن سفر‌های برون‌استانی و ۳۰ درصد آن سفر‌های درون‌استانی را شامل می‌شود.

هم اکنون ۴۰ شرکت و شعبه حمل‌ونقل مسافربری در سطح استان مشغول به فعالیت هستند.

هموطنان گرامی می‌توانند هرگونه پیشنهاد، انتقاد یا شکایت در خصوص نحوه خدمات‌رسانی ناوگان یا شرکت‌های مسافربری را به‌صورت شبانه‌روزی با سامانه ۱۴۱ مطرح کنند.