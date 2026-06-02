پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دامغان از آغاز فصل جدید عملیات مرمت و ساماندهی خانه ابراهیمی دامغان (عمارت تاریخی حشمتیه) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مجتبی اکبرپور با اشاره به اهمیت عمارت تاریخی ابراهیمی دامغان (عمارت تاریخی حشمتیه) گفت : این بنای تاریخی یکی از بناهای شاخص و با هویت دامغان است که خوشبختانه پس از پیگیریهای فراوان، از طریق برگزاری مزایده توسط صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور ، به بخش خصوصی واگذار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دامغان با اشاره به اینکه عمارت حشمتیه اولین مدرسه دامغان بوده است، افزود: در این راستا، یک شرکت خصوصی مواد معدنی به عنوان سرمایهگذار و بهرهبردار، مسئولیت مرمت، احیا و بهرهبرداری از این مجموعه تاریخی را بر عهده گرفته است.
اکبرپور گفت : هدف اصلی ما در این پروژه، حفظ اصالت کالبدی بنا در کنار کاربری بخشی دوباره به آن است تا این عمارت بتواند به چرخه حیات اجتماعی و گردشگری شهر بازگردد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دامغان با تأکید بر همکاری و نظارت دقیق بر این عملیات افزود : عملیات مرمت تحت نظارت مستقیم کارشناسان میراثفرهنگی آغاز شده است و سیاست ما در اداره میراثفرهنگی شهرستان، حمایت از حضور بخش خصوصی برای حفظ بناهای تاریخی است، چرا که واگذاری به بهرهبرداران توانمند، بهترین راه برای جلوگیری از تخریب و ایجاد ارزش افزوده برای آثار تاریخی شهرستان است.
وی گفت : این پروژه نه تنها به حفظ یکی از شناسنامههای معماری دامغان کمک میکند، بلکه با تبدیل شدن به یک مرکز خدمات گردشگری، میتواند در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی منطقه نیز نقش مؤثری ایفا کند.
عمارت ابراهیمی در دامغان مربوط به دوره قاجار است که در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۷۵۸۲ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .