رئیس کل دادگستری استان تهران، در برنامه ملاقات مردمی در شهرستان شهریار با بیش از ۲۴۰ نفر از مراجعان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، در راس یک هیئت قضائی متشکل از قائم مقام و معاونان و مسئولان قضائی استان در شهرستان شهریار حضور یافت و با حضور در برنامه ملاقات با مردم این شهرستان و بازدید میدانی از واحد‌های قضائی، بر تسریع در رسیدگی‌ها و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق تأکید کرد.

پیگیری میدانی موضوعات مورد تأکید رئیس قوه قضائیه

القاصی مهر با اشاره به تأکیدات روز گذشته رئیس قوه قضائیه درباره ضرورت "تسریع در رسیدگی به امور قضائی و حقوقی مردم "، "کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها " و نیز "رفتار نیکو با ارباب‌رجوع "، گفت: در بررسی میدانی روند خدمات‌رسانی قضائی، بر تسریع در رسیدگی‌ها و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق که زمینه نارضایتی مردم را ایجاد می‌کنند، تأکید شد.

وی افزود: حضور میدانی مدیران قضائی در واحد‌های قضائی شهرستان‌ها با هدف کاهش مشکلات تردد مردم و رسیدگی مستقیم به مطالبات آنان انجام می‌شود و این رویکرد علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به مسئولان قضائی، زمینه تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقای کیفیت خدمات قضائی را فراهم می‌کند.

ملاقات مردمی در شهریار؛ صدور دستورات قانونی برای پیگیری درخواست‌ها

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برنامه ملاقات مردمی در شهرستان شهریار گفت: در این برنامه با بیش از ۲۴۰ نفر از مراجعان به صورت چهره‌به‌چهره دیدار و گفت‌و‌گو شد و پس از دریافت درخواست‌ها و استماع مسائل و مشکلات مطرح‌شده، دستورات قانونی لازم در جهت رفع مسائل و تسریع در روند‌های مورد تقاضا صادر شد.

القاصی مهر در تشریح رویکرد این ملاقات‌ها افزود: در نظر داریم تا در این برنامه‌ها با خود مردم رو در رو گفت‌و‌گو داشته باشیم تا هر انتقاد و ایرادی در امور مشاهده می‌کنند بیان کنند و انتقادات و مسائل مطرح شده نیز مورد توجه قرار گرفته و در چارچوب قانونی بررسی می‌شود.

وی گفت: در بخشی از مراجعات، موضوعاتی از جمله اطاله دادرسی، اعتراض به روند رسیدگی، و نیز مطالبات مرتبط با حوزه زندان مانند درخواست برخورداری از نهاد‌های ارفاقی مطرح شد که پیگیری‌های لازم در همان چارچوب انجام گرفت.

عضو شورای عالی قوه قضائیه افزود: همچنین برخی از مراجعین نیز از همکاران قضائی و اداری در شعب به واسطه اقدامات و اقتدار و توجه به حقوق اصحاب پرونده قدردانی و تشکر داشتند که به صورت حضوری این موضوعات را در ملاقات بیان کردند.

آزادی ۲۰ زندانی مالی و غیرعمد با پیگیری قضائی و کمک خیران

القاصی مهر در جمع خبرنگاران به نتایج بخشی از پیگیری‌ها و اجریا دستورات صادره در جریان این حضور میدانی اشاره کرد و گفت: در همین شهرستان با توجه به مراجعات و پیگیری درخواست‌های صورت گرفته، زمینه آزادی ۲۰ نفر از زندانیان جرایم مالی و غیرعمد فراهم شد و دستور آزادی آنان صادر گردید.

وی افزود: این آزادی‌ها از "مسیر‌های قانونی " از جمله اعمال نهاد‌های ارفاقی، اخذ رضایت شاکی، آزادی مشروط، مرخصی پایان حبس و نیز پرداخت تمام یا بخشی از بدهی با کمک خیرین، انجام شده است.

مردم بهترین مرجع نظارتی هستند

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اهمیت شنیدن مستقیم مطالبات شهروندان گفت: اعتقادم این است که مردم بهترین و دقیق‌ترین مرجع نظارتی برای عملکرد ما هستند.

القاصی مهر افزود: هدف از این ملاقات‌ها آن است که مسائل بدون گرفتار شدن در بروکراسی اداری، به صورت میدانی پیگیری شود و در عین حال ارزیابی واقعی‌تری از نحوه برخورد، رفتار و زمان رسیدگی در شعب از زبان مردم به دست آید تا در صورت نیاز، تصمیمات اصلاحی از جمله تقویت شعب، جابه‌جایی نیروی انسانی یا بررسی عملکرد در دستور کار قرار گیرد.

بازدید از شعب و افتتاح شعبه چهارم دادگاه خانواده شهریار

القاصی مهر پس از ملاقات مردمی، از برخی شعب و دفاتر دادگستری شهرستان شهریار بازدید کرد و روند رسیدگی‌ها و ارائه خدمات قضائی را مورد نظارت و بررسی قرار داد.

وی همچنین از افتتاح شعبه چهارم دادگاه خانواده، در شهرستان شهریار خبر داد و گفت: ارتقای کیفیت خدمات قضائی، ارائه خدمات تخصصی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از تراکم پرونده‌های قضائی در شعب خانواده، از اهداف راه‌اندازی این شعبه بوده است.