رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، از مهار آتش‌سوزی گسترده در ارتفاعات کوه دراک شیراز پس از ۸ ساعت تلاش بی‌وقفه آتش‌نشانان خبر داد .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، از مهار آتش‌سوزی گسترده در ارتفاعات کوه دراک شیراز پس از ۸ ساعت تلاش بی‌وقفه آتش‌نشانان خبر داد و اعلام کرد این عملیات اطفاء حریق با حضور نیروهای تخصصی و تجهیزات عملیاتی به پایان رسید.

هادی عیدی‌پور اعلام کرد دیروز ارتفاعات کوه‌های دراک دچار حریق گسترده‌ای شد. بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، تعداد ۶۵ آتش‌نشان به همراه ۱۲ خودروی عملیاتی و تیم‌های تخصصی کوهستان به محل اعزام شدند.

وی در تشریح جزئیات این حادثه، صعب‌العبور بودن مسیر، وزش شدید باد و تراکم پوشش گیاهی خشک را از عوامل مؤثر در گسترش سریع آتش برشمرد.

عیدی‌پور با اشاره به گستردگی حریق بیان کرد: خوشبختانه با تلاش‌های بی‌وقفه و هماهنگی نیروهای آتش‌نشانی، سایر نیروهای مجموعه شهرداری شیراز و آتش‌نشانان داوطلب و با انتقال به‌موقع نیرو و تجهیزات به ارتفاعات، آتش به طور کامل مهار شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز تأکید کرد که با تلاش‌های صورت‌گرفته، آتش‌سوزی به طور کامل کنترل، مهار و خاموش شده است.

وی همچنین تصریح کرد که علت وقوع این آتش‌سوزی و میزان خسارات وارده، در حال حاضر توسط کارشناسان در دست بررسی است.