مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان با هدف حمایت از کشاورزان و کاهش هزینههای واسطهگری و تسهیل فرآیند دسترسی کشاورزان به خدمات حملونقل محصولات بویژه گندم، رعایت نرخهای مصوب کرایه این محصول را الزامی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، عادل مصدقی گفت: کرایه هر تن حمل محموله گندم از مبداء مزارع تا مراکز تخلیه از صفر تا ۳۰ کیلومتر ۸۵۰ هزار تومان، از ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر ۹۰۰ هزار تومان، ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر ۹۵۰ هزار تومان و ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر یک میلیون تومان اعلام میشود.
وی از کشاورزان خواست که برای جلوگیری از نوسانات قیمتی و کاهش هزینههای نهایی تولید، به صورت شفاف و مستقیم از نرخهای مصوب و بهروز حملونقل محصولات کشاورزی مطلع شوند.
مصدقی از تمام کشاورزان و صاحبان بار و کالا درخواست کرد که انتقادات، شکایات، پیشنهادات و نظرات خود را از طریق سامانه ۱۴۱ به اداره کل، اعلام تا پیگیریهای لازم انجام شود.
وی همچنین از کشاورزان خواست که علاوه بر شفافیت در نرخها، برای تأمین ناوگان از شرکتهای حملونقل مجاز و دارای مجوز ثبتشده، استفاده کنند تا از استانداردهای ایمنی لازم و مجوزهای قانونی ناوگان، سلامت محصولات و از مشمولیت بیمه بهرهمند شوند و از بروز مشکلات حقوقی در حین جابهجایی جلوگیری کنند.